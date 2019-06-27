В России разрабатывается плавающий танк на базе самоходки «Спрут»

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В России разрабатывается плавающий танк на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1», сообщили в АО «СКБМ», которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы».

«Ведутся работы по созданию на базе «Спрут-СДМ1» легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка», — цитирует ТАСС главного конструктора «СКБМ» Сергея Абдулова. Об этом он рассказал в рамках форума «Армия-2019».

Конструктор отметил, что машина получит усиленную защиту и другую ходовую часть, в которой будет использована торсионная подвеска от БМП-3.

Ранее ФАН передавал, что, по данным Минобороны России, военно-технический форум «Армия-2019» станет рекордным по нескольким показателям.

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