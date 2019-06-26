Завершены опытно-конструкторские работы по созданию системы «Стрелец»

Заместитель директора ОАО «Радиоавионика» Олег Барашков сообщил RT о завершении опытно-конструкторских работ по созданию комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» нового поколения.

Система интегрирована в экипировку «Ратник» и необходима для обеспечения связи, передачи данных и корректировки огня.

«В этом году мы завершили ОКР (опытно-конструкторские работы. — RT) по созданию нового поколения комплекса «Стрелец». На «Армии» он не представлен, поскольку мы находимся в стадии разработки рекламного паспорта и паспорта экспортного облика. Эти разрешительные документы дают нам право на публичную демонстрацию комплекса», — заявил Барашков на полях форума «Армия-2019».

По его словам, предприятие ожидает решение Минобороны о принятии КРУС на снабжение.

Обновлённый «Стрелец» отличается от предшествующей версии более экономным энергопотреблением и уменьшенными массогабаритными характеристиками.

В середине июня министр обороны России Сергей Шойгу отметил значимость системы «Стрелец», которая позволяет поражать цели «практически в реальном масштабе времени — через 8—12 минут после их обнаружения».

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что речь идёт об автоматизированной системе управления боем, которую использует межвидовая группировка войск.

«Стрелец» — новейшая платформа огневого поражения. Его аналогами являются разведывательно-ударные комплексы, которые использовались в нашей армии с 1960-х годов», — сказал он.

По его словам, «Стрелец» объединяет в одно звено пехотинцев в экипировке «Ратник», боевую авиацию и артиллерию, а команды отдаются из наземного пункта.