Владимирский губернатор оценил совет чиновницы по рождению детей

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слова замглавы департамента здравоохранения региона Юлии Арсениной, посоветовавшей россиянкам рожать как можно раньше.
Владимирский губернатор оценил совет чиновницы по рождению детей
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, глава региона считает, что Арсенина выразила своё мнение как врач.

«Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни», — цитирует Сипягина его пресс-служба.

Он отметил, что «неправых нет», а речь идёт о «вопросе личных приоритетов».

«А для государства очерёдность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости», — добавил он.

Ранее Арсенина, как писали СМИ, посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребёнка получению образования.

По её словам, в настоящее время существует тенденция, когда мамы «настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей».

Она отметила, что, как врач, считает, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение и тем лучше для самой женщины».

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