Владимирский губернатор оценил совет чиновницы по рождению детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слова замглавы департамента здравоохранения региона Юлии Арсениной, посоветовавшей россиянкам рожать как можно раньше.

Как передаёт РИА Новости, глава региона считает, что Арсенина выразила своё мнение как врач.

«Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни», — цитирует Сипягина его пресс-служба.

Он отметил, что «неправых нет», а речь идёт о «вопросе личных приоритетов».

«А для государства очерёдность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости», — добавил он.

Ранее Арсенина, как писали СМИ, посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребёнка получению образования.

По её словам, в настоящее время существует тенденция, когда мамы «настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей».

Она отметила, что, как врач, считает, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение и тем лучше для самой женщины».