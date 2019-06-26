Владимирский губернатор оценил совет чиновницы по рождению детей
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, глава региона считает, что Арсенина выразила своё мнение как врач.
«Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни», — цитирует Сипягина его пресс-служба.
Он отметил, что «неправых нет», а речь идёт о «вопросе личных приоритетов».
«А для государства очерёдность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости», — добавил он.
Ранее Арсенина, как писали СМИ, посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребёнка получению образования.
По её словам, в настоящее время существует тенденция, когда мамы «настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей».
Она отметила, что, как врач, считает, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение и тем лучше для самой женщины».