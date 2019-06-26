Памятник «Бойцам стройотрядов МИИТ» откроют 28 июня в Москве
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Памятник выполнен из бронзы.
Первый студотряд вуза помогал Мосгорсовету в 1931 году — студенты принимали участие в работах по благоустройству.
Впоследствии бойцы университетских студенческих отрядов были привлечены к строительству Байкало-Амурской магистрали, участвовали в подготовке к Олимпиаде 1980 года.
Студенты также принимали участие в возведении объектов для Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в России, передают «Дни.ру».
Ранее в Санкт-Петербурге открыли памятник Герою СССР Алие Молдагуловой.