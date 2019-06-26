Памятник «Бойцам стройотрядов МИИТ» откроют 28 июня в Москве

Скульптурную композицию «Бойцам стройотрядов МИИТ» откроют 28 июня в Москве, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу Российского университета транспорта.

Памятник выполнен из бронзы.

Первый студотряд вуза помогал Мосгорсовету в 1931 году — студенты принимали участие в работах по благоустройству.

Впоследствии бойцы университетских студенческих отрядов были привлечены к строительству Байкало-Амурской магистрали, участвовали в подготовке к Олимпиаде 1980 года.

Студенты также принимали участие в возведении объектов для Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в России, передают «Дни.ру».

Ранее в Санкт-Петербурге открыли памятник Герою СССР Алие Молдагуловой.