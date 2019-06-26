В Совфеде прокомментировали проект о приостановке ДРСМД

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» прокомментировала одобрение верхней палатой российского парламента закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Совфеде прокомментировали проект о приостановке ДРСМД
  • © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Handout
  • Reuters

По словам сенатора, это ответная мера.

«Наши западные партнёры осуществляют опрометчивые попытки по развязыванию новой гонки вооружений, которая не выгодна ни одному субъекту международного права, в том числе США», — сказала она.

Ранее в Госдуме назвали вынужденной мерой приостановку ДРСМД.

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке ДРСМД.

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