В Совфеде прокомментировали проект о приостановке ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» прокомментировала одобрение верхней палатой российского парламента закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам сенатора, это ответная мера.

«Наши западные партнёры осуществляют опрометчивые попытки по развязыванию новой гонки вооружений, которая не выгодна ни одному субъекту международного права, в том числе США», — сказала она.

Ранее в Госдуме назвали вынужденной мерой приостановку ДРСМД.

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке ДРСМД.