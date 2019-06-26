Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
- РИА Новости
«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
По словам представителя оборонного ведомства, по мере укрепления роли России в мире нападки на руководство ВС страны будут только усиливаться.
Конашенков добавил, что Минобороны располагает информацией, что «отдельные государства» через определённые СМИ ведут скоординированную работу по дискредитации, в частности, российских общественных деятелей, политиков и предпринимателей.
Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал об атаках на информационные системы органов госвласти России.