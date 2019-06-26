Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

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Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооружённых сил России всех уровней. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе выступления на круглом столе на форуме «Армия-2019».
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
  • РИА Новости

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя оборонного ведомства, по мере укрепления роли России в мире нападки на руководство ВС страны будут только усиливаться.

Конашенков добавил, что Минобороны располагает информацией, что «отдельные государства» через определённые СМИ ведут скоординированную работу по дискредитации, в частности, российских общественных деятелей, политиков и предпринимателей.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал об атаках на информационные системы органов госвласти России.

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