В Петербурге получили 35 тысяч заявок на участие в конкурсе управленцев

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге завершился первый этап кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Организаторы получили около 35 тыс. заявок от желающих участвовать в управлении делами, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике.
В Петербурге получили 35 тысяч заявок на участие в конкурсе управленцев
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Две трети кандидатов — петербуржцы, остальные — жители других регионов и стран.

Почти половина всех заявителей младше 35 лет.

На первом этапе соискатели должны были подготовить эссе со своими идеями по развитию города и предложить социальный проект.

Участники пройдут заочное тестирование, призванное определить их управленческие способности. Итоги дистанционного этапа станут известны 15 июля. Будет определено 500 полуфиналистов.

Ранее ФАН сообщало, что победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить