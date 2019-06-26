В Петербурге получили 35 тысяч заявок на участие в конкурсе управленцев

В Санкт-Петербурге завершился первый этап кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Организаторы получили около 35 тыс. заявок от желающих участвовать в управлении делами, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике.

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РИА Новости

Две трети кандидатов — петербуржцы, остальные — жители других регионов и стран. Почти половина всех заявителей младше 35 лет. На первом этапе соискатели должны были подготовить эссе со своими идеями по развитию города и предложить социальный проект. Участники пройдут заочное тестирование, призванное определить их управленческие способности. Итоги дистанционного этапа станут известны 15 июля. Будет определено 500 полуфиналистов. Ранее ФАН сообщало, что победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в работе Петербургского международного экономического форума.