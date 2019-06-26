Транспортная полиция предупредила о росте травматизма в летний сезон

Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН предупредил о росте травматизма в летний сезон.

«В связи с летним сезоном пассажиропоток в несколько раз возрос. Полицейские проводят профилактику преступлений и правонарушений. Необходимая задача — обеспечить безопасность пассажиров в подвижном составе, на вокзалах и станциях», — заявил он.

По его словам, Москва — главный центр перевозки, на данный момент через столицу проехало около 600 поездов.

Как отметил Калинкин, летом травмирование детей возрастает, хотя в этом году статистика немного лучше, чем в прошлом.

«Всего 311 человек получили травмы, 291 — взрослые, 20 — несовершеннолетние. За тот же период прошлого года — 389 человек. Травматизм характерен для вокзалов и станций», — рассказал он.

Калинкин добавил, что более половины травматических случаев оказались смертельными.

В мае пассажирка поезда «Ласточка» Ольга Набатова в беседе с Пятым каналом рассказала о столкновении состава с грузовиком в Карелии.