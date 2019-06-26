Транспортная полиция предупредила о росте травматизма в летний сезон
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«В связи с летним сезоном пассажиропоток в несколько раз возрос. Полицейские проводят профилактику преступлений и правонарушений. Необходимая задача — обеспечить безопасность пассажиров в подвижном составе, на вокзалах и станциях», — заявил он.
По его словам, Москва — главный центр перевозки, на данный момент через столицу проехало около 600 поездов.
Как отметил Калинкин, летом травмирование детей возрастает, хотя в этом году статистика немного лучше, чем в прошлом.
«Всего 311 человек получили травмы, 291 — взрослые, 20 — несовершеннолетние. За тот же период прошлого года — 389 человек. Травматизм характерен для вокзалов и станций», — рассказал он.
Калинкин добавил, что более половины травматических случаев оказались смертельными.
В мае пассажирка поезда «Ласточка» Ольга Набатова в беседе с Пятым каналом рассказала о столкновении состава с грузовиком в Карелии.