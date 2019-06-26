В Кремле выступили только за полноформатное участие России в ПАСЕ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть только полноформатным, а ущемление в правах сделает возвращение российской делегации в ассамблею невозможным.
В Кремле выступили только за полноформатное участие России в ПАСЕ
  • Reuters

Он отметил, что без участия России работа ассамблеи не могла и не может быть полноценной. По его словам, в любом случае возвращение России в ПАСЕ можно только приветствовать, так как наконец «побеждает здравый смысл». 

«Естественно, возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — заявил Песков.

Вопрос, как Россия должна реагировать на выдвинутые ассамблеей условия, Песков переадресовал к представителям российской делегации, находящимся на месте.

Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России.

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