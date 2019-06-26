В Иркутской области перевернулся грузовик с вахтовиками

В Иркутской области перевернулся грузовик, перевозивший вахтовиков. В результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали.

Об этом сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

«Водитель потерял управление «Уралом», в результате автомобиль на спуске покатился вниз и опрокинулся. В кабине и кузове находились мастер участка и семь рабочих», — рассказали в ведомстве.

Причиной аварии, возможно, является техническая неисправность автомобиля.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.