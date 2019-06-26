ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Саратове члена ИГ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали готовившего теракт в Саратове члена «Исламского государства»*.
ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Саратове члена ИГ
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«При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных сил или граждан не пострадал.

Ранее сообщалось, что член ИГ готовил теракт в людном месте.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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