В Саратове предотвращён готовившийся членом ИГ теракт
- РИА Новости
Подготовкой теракта занимался член «Исламского государства»*.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта... в местах массового пребывания граждан», — заявили в ведомстве.
Ранее начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков заявил, что сотрудники спецслужбы выявили более 50 членов террористической группировки «Исламское государство» в Южном федеральном округе с середины прошлого года.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.