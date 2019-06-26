В Саратове предотвращён готовившийся членом ИГ теракт

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В Саратове предотвращён теракт в людном месте. Об этом сообщили в ФСБ.
В Саратове предотвращён готовившийся членом ИГ теракт
  • РИА Новости

Подготовкой теракта занимался член «Исламского государства»*.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта... в местах массового пребывания граждан», — заявили в ведомстве.

Ранее начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков заявил, что сотрудники спецслужбы выявили более 50 членов террористической группировки «Исламское государство» в Южном федеральном округе с середины прошлого года.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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