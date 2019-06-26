В Саратове предотвращён готовившийся членом ИГ теракт

В Саратове предотвращён теракт в людном месте. Об этом сообщили в ФСБ.

РИА Новости

Подготовкой теракта занимался член «Исламского государства»*. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта... в местах массового пребывания граждан», — заявили в ведомстве. Ранее начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков заявил, что сотрудники спецслужбы выявили более 50 членов террористической группировки «Исламское государство» в Южном федеральном округе с середины прошлого года. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.