В Росмолодёжи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия
По словам Бугаева, в настоящее время границы, определяющие понятие «молодой человек», не абсолютны.
«Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. В связи с этим, конечно, «уходит вниз» возраст взросления. Мы не можем этого не замечать», — пояснил он.
При этом глава ведомства добавил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости с 18 лет является комплексным, подчеркнув необходимость «чётко просчитать» все возможные последствия реализации данной инициативы и подобных ей.
Ранее, как передавал Inforeactor, власти Санкт-Петербурга обсудили методы работы с молодёжью.