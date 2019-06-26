В Росмолодёжи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев в беседе с РИА Новости заявил, что видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия в России.

По словам Бугаева, в настоящее время границы, определяющие понятие «молодой человек», не абсолютны.

«Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. В связи с этим, конечно, «уходит вниз» возраст взросления. Мы не можем этого не замечать», — пояснил он.

При этом глава ведомства добавил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости с 18 лет является комплексным, подчеркнув необходимость «чётко просчитать» все возможные последствия реализации данной инициативы и подобных ей.

Ранее, как передавал Inforeactor, власти Санкт-Петербурга обсудили методы работы с молодёжью.