Власти Петербурга обсудили ход работы с молодёжью
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На совещании, в частности, выступила председатель комитета по молодёжной политике города Юлия Аблец. Она рассказала, что в 2018 году в городе состоялись десятки образовательных и патриотических форумов.
Как отметила Аблец, работа с молодёжью идёт в том числе через социальные сети.
Со своей стороны, врио губернатора региона Александр Беглов поручил правительству организовать взаимодействие с молодыми специалистами на предприятиях.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что молодёжные проекты из Удмуртии получили гранты на 6 млн рублей.