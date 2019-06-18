Власти Петербурга обсудили ход работы с молодёжью

Власти Санкт-Петербурга обсудили методы работы с молодёжью, сообщает Inforeactor.

На совещании, в частности, выступила председатель комитета по молодёжной политике города Юлия Аблец. Она рассказала, что в 2018 году в городе состоялись десятки образовательных и патриотических форумов.

Как отметила Аблец, работа с молодёжью идёт в том числе через социальные сети.

Со своей стороны, врио губернатора региона Александр Беглов поручил правительству организовать взаимодействие с молодыми специалистами на предприятиях.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что молодёжные проекты из Удмуртии получили гранты на 6 млн рублей.