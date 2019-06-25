В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
- РИА Новости
Отмечается, что пожар произошёл в одноэтажном деревянном корпусе лагеря в посёлке Николо-Шанга.
«Угрозы жизни и здоровью детей нет. Никто не пострадал. До приезда пожарных все эвакуировались», — указано в сообщении.
К моменту прибытия пожарных на месте происходило горение кровли на площади 450 кв. м. Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано.
В тушении пожара участвуют 20 человек, задействовано семь единиц техники.
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