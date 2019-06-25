В Костромской области произошёл пожар в детском лагере

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В Костромской области в Шарьинском районе произошло возгорание в корпусе частного детского лагеря «Золотой колосок», никто не пострадал, все эвакуированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС России.
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
  • РИА Новости

Отмечается, что пожар произошёл в одноэтажном деревянном корпусе лагеря в посёлке Николо-Шанга.

«Угрозы жизни и здоровью детей нет. Никто не пострадал. До приезда пожарных все эвакуировались», — указано в сообщении.

К моменту прибытия пожарных на месте происходило горение кровли на площади 450 кв. м. Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано.

В тушении пожара участвуют 20 человек, задействовано семь единиц техники.

Ранее «Известия» со ссылкой на прокуратуру писали, что Кондопожский городской суд вынес решение по делу о поджоге Успенской церкви.

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