Суд вынес решение по делу о поджоге церкви в Карелии

Короткая ссылка
Кондопожский городской суд вынес решение по делу о поджоге Успенской церкви, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт прокуратуры Карелии.
Суд вынес решение по делу о поджоге церкви в Карелии
  • РИА Новости

Подростка, проходящего обвиняемым, признали невменяемым.

Он освобождён от уголовной ответственности и отправлен на принудительное лечение.

Ранее KarelInform.ru сообщало, что заседание должно пройти в закрытом режиме.

Пожар произошёл 10 августа 2018 года. По делу о поджоге был задержан подросток.

Уголовное дело заведено по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».

Позднее в Карелии объявили сбор средств на восстановление церкви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить