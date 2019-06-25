Суд вынес решение по делу о поджоге церкви в Карелии

Кондопожский городской суд вынес решение по делу о поджоге Успенской церкви, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт прокуратуры Карелии.

Подростка, проходящего обвиняемым, признали невменяемым.

Он освобождён от уголовной ответственности и отправлен на принудительное лечение.

Ранее KarelInform.ru сообщало, что заседание должно пройти в закрытом режиме.

Пожар произошёл 10 августа 2018 года. По делу о поджоге был задержан подросток.

Уголовное дело заведено по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».

Позднее в Карелии объявили сбор средств на восстановление церкви.