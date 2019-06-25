Суд вынес решение по делу о поджоге церкви в Карелии
- РИА Новости
Подростка, проходящего обвиняемым, признали невменяемым.
Он освобождён от уголовной ответственности и отправлен на принудительное лечение.
Ранее KarelInform.ru сообщало, что заседание должно пройти в закрытом режиме.
Пожар произошёл 10 августа 2018 года. По делу о поджоге был задержан подросток.
Уголовное дело заведено по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».
Позднее в Карелии объявили сбор средств на восстановление церкви.