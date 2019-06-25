В Вологде передали в суд дело против водителя «скорой»

В Вологде передали в суд уголовное дело против водителя «скорой помощи» по делу о массовом ДТП, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый перевозил пациента, используя проблесковые маячки и звуковой сигнал.

«Скорая» выехала на перекрёсток на красный свет и врезалась в автомобиль Toyota Camry. Её выбросило за пределы дороги. Затем автомобиль скорой помощи врезался в рекламный щит, который упал на припаркованную машину Lada Granta.

Тяжкие повреждения получил фельдшер, ехавший на пассажирском сиденье.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, до трёх лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели дело по факту ДТП с двумя погибшими.