В Крыму вынесли приговор гражданину Украины по делу о торговле наркотиками
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Мужчина проведёт пять лет в исправительной колонии общего режима. Вердикт вступил в законную силу.
Украинца задержали в конце сентября 2018 года при сбыте синтетического наркотического вещества.
Как отметили в пресс-службе, такой же наркотик был обнаружен в мае 2019 года у жителя Феодосии. Против мужчины заведено уголовное дело, передаёт РИА Новости Крым.
Ранее сообщалось, что в Самарской области пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии.