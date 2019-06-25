В Крыму вынесли приговор гражданину Украины по делу о торговле наркотиками

Керченский городской суд вынес приговор гражданину Украины по делу о торговле наркотиками, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Мужчина проведёт пять лет в исправительной колонии общего режима. Вердикт вступил в законную силу.

Украинца задержали в конце сентября 2018 года при сбыте синтетического наркотического вещества.

Как отметили в пресс-службе, такой же наркотик был обнаружен в мае 2019 года у жителя Феодосии. Против мужчины заведено уголовное дело, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что в Самарской области пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии.