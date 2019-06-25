В Самарской области пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии
- РИА Новости
У лидера ОПГ и двух её участников изъято более 10 кг героина.
Члены банды обвиняются в незаконном производстве, сбыте запрещённых веществ в особо крупном размере.
Таким образом, канал поставок наркотиков в Самарскую область из Башкирии пресечён.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета.