В Самарской области пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии

В Самарской области задержаны члены организованной преступной группы, перевозившие наркотики из Башкирии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

РИА Новости

У лидера ОПГ и двух её участников изъято более 10 кг героина. Члены банды обвиняются в незаконном производстве, сбыте запрещённых веществ в особо крупном размере. Таким образом, канал поставок наркотиков в Самарскую область из Башкирии пресечён. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета.