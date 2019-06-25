В Самарской области пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии

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В Самарской области задержаны члены организованной преступной группы, перевозившие наркотики из Башкирии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
В Самарской области пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии
  • РИА Новости

У лидера ОПГ и двух её участников изъято более 10 кг героина.

Члены банды обвиняются в незаконном производстве, сбыте запрещённых веществ в особо крупном размере.

Таким образом, канал поставок наркотиков в Самарскую область из Башкирии пресечён.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета.

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