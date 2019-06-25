Дело об ограблениях в Москве с помощью напитков передадут в СК

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве инициирует передачу из полиции в СК дела о серии ограблений в Москве с помощью напитков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

«По поручению и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по Москве», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что следователи установят все подробности произошедшего и проверят мужчину на причастность к совершению преступлений в Москве с возможным использованием психотропных веществ.

Ранее в Москве задержали 26-летнего безработного мужчину, который угостил людей на Хохловской площади газированным напитком и украл их личные вещи, после того как они потеряли сознание.

По данным МВД России, в полицию обратились трое потерпевших. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК России.

В ходе обысков дома у подозреваемого нашли три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом.