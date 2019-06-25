Дело об ограблениях в Москве с помощью напитков передадут в СК
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«По поручению и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по Москве», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что следователи установят все подробности произошедшего и проверят мужчину на причастность к совершению преступлений в Москве с возможным использованием психотропных веществ.
Ранее в Москве задержали 26-летнего безработного мужчину, который угостил людей на Хохловской площади газированным напитком и украл их личные вещи, после того как они потеряли сознание.
По данным МВД России, в полицию обратились трое потерпевших. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК России.
В ходе обысков дома у подозреваемого нашли три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом.