В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире канала «Россия 1» заявил, что российская сторона не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, в том числе по периметру границ России, вызывающие обеспокоенность Москвы.
В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области
  • ©Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

По его словам, действия США являются «провокационными, по сути, агрессивными» и Россия будет на них отвечать «через те инструменты, которые есть в арсенале дипломатии, разведки», передаёт РИА Новости.

При этом он заявил, что Россия «не может позволить себе угрозу силой, не говоря уже о применении силы в нарушение международного права».

«Мы должны исчерпать все остальные ресурсы, прежде чем обращаться к этому крайнему средству, и мы сейчас этим и занимаемся», — сказал он.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США.

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