Эксперт прокомментировал уменьшение числа выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал данные Рособрнадзора о том, что число выпускников, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.
Эксперт прокомментировал уменьшение числа выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
  • РИА Новости

Как считает Ямбург, снижение показателя свидетельствует о более серьёзном уровне контроля.

«Есть 100-балльники, но есть и те, кто сдал на 98, 97 баллов — это то же самое. Это тоже отличные знания у ребят», — отметил эксперт.

По его словам, были ситуации в некоторых регионах, когда выпускники набирали 100 баллов, а потом не могли написать сочинение в вузе без 15—20 ошибок.

«Значит, слава богу, повысилась объективность и требовательность», — полагает Ямбург.

Ранее заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

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