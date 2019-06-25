Роспотребнадзор отчитался о проверке воды в городских водоёмах Петербурга

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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отчиталось о проверке воды в городских водоёмах Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор отчитался о проверке воды в городских водоёмах Петербурга
  • РИА Новости

В мае-июне было отобрано 86 проб. Образцы проверялись на паразитологические, микробиологические и санитарно-химические показатели.

Требованиям санитарного законодательства не соответствуют, в частности Ольгинский водоём в Выборгском районе, Колонистский пруд в Пушкинском районе, пляжи на озере Сестрорецкий Разлив и на Финском заливе.

В этих водных объектах не рекомендуется купаться.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Московской области.

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