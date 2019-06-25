Роспотребнадзор отчитался о проверке воды в городских водоёмах Петербурга
- РИА Новости
В мае-июне было отобрано 86 проб. Образцы проверялись на паразитологические, микробиологические и санитарно-химические показатели.
Требованиям санитарного законодательства не соответствуют, в частности Ольгинский водоём в Выборгском районе, Колонистский пруд в Пушкинском районе, пляжи на озере Сестрорецкий Разлив и на Финском заливе.
В этих водных объектах не рекомендуется купаться.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Московской области.