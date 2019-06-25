В Тверской области проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса

В Тверской области организовали доследственную проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.

Авария произошла вечером 24 июня на 320-м километре трассы М9 «Балтия» в Нелидовском районе.

Микроавтобус, следовавший из Москвы в Псков, съехал на обочину встречной полосы движения, где столкнулся с лесными насаждениями. На момент ДТП внутри находились 15 человек. Пострадали водитель и двое пассажиров, они госпитализированы.

Водитель проходил предрейсовый медосмотр и был допущен к исполнению трудовых обязанностей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Newinform сообщало, что власти Санкт-Петербурга обсудили меры по снижению числа ДТП.