В Тверской области проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса
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Авария произошла вечером 24 июня на 320-м километре трассы М9 «Балтия» в Нелидовском районе.
Микроавтобус, следовавший из Москвы в Псков, съехал на обочину встречной полосы движения, где столкнулся с лесными насаждениями. На момент ДТП внутри находились 15 человек. Пострадали водитель и двое пассажиров, они госпитализированы.
Водитель проходил предрейсовый медосмотр и был допущен к исполнению трудовых обязанностей.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Newinform сообщало, что власти Санкт-Петербурга обсудили меры по снижению числа ДТП.