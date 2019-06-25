Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета
  • РИА Новости

Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В частности, Колокольцев обратил внимание на проблему так называемой аптечной наркомании.

«С начала года в ряде субъектов совместно с Росздравнадзором и представителями гражданского общества проведено почти 800 мероприятий. Они были направлены на пресечение реализации без рецепта и назначения врача лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», — рассказал министр.

По его словам, задокументировано более 500 нарушений. Как отметил Колокольцев, подобные факты зафиксированы почти в каждом пятом регионе.

Более чем в 80% случаев наложены административные штрафы, 10% решений связаны с приостановкой деятельности юрлиц, говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее сообщалось, что МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках.

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