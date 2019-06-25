В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»

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Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»
  • РИА Новости

Как он отметил РИА Недвижимость, информация о данных тайных сооружениях — это миф, у которого при этом есть реальные предпосылки.

«У любого мифа есть какие-то свои предпосылки. В каждой шутке, как говорится, — доля правды. Столичный метрополитен характеризуется сильной разветвлённостью, и при его строительстве, конечно же, создавались и какие-то дополнительные служебные и обслуживающие помещения — депо и так далее. Когда говорят о «Метро-2», я думаю, что именно эти помещения люди и имеют в виду», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что ведомству исследовать подобное с профессиональной точки зрения не приходилось.

В октябре 2018 года телеканал CNN сообщил, что российские власти под Калининградом возводят 40 бункеров.

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