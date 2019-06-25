МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте.

«МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Обновлённый логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — уточняется в тексте.

Как указал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев, «желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам».

Он назвал смену лого и слогана закономерным процессом на пути развития бизнеса.

Отмечается, что новый слоган МТС звучит следующим образом: «Быть лучше каждый день».

В визуальном стиле центральным элементом стала полоса красного цвета, «вырастающая из типографики нового логотипа МТС».

Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение провести ребрендинг организации.