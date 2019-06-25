МТС впервые за 13 лет сменил логотип
«МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Обновлённый логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — уточняется в тексте.
Ребрендинг сделали, теперь нужно понять, что делать с татуировками: https://t.co/skap5pPgnfpic.twitter.com/8UFX7mbBcz— МТС Россия (@ru_mts) 24 июня 2019 г.
Как указал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев, «желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам».
Он назвал смену лого и слогана закономерным процессом на пути развития бизнеса.
Отмечается, что новый слоган МТС звучит следующим образом: «Быть лучше каждый день».
В визуальном стиле центральным элементом стала полоса красного цвета, «вырастающая из типографики нового логотипа МТС».
Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение провести ребрендинг организации.