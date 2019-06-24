В Кургане перед судом предстанут двое обвиняемых в нанесении побоев сотрудникам караоке-бара

В Кургане перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в нанесении побоев сотрудникам караоке-бара, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«В ходе следствия установлено, что в ночь с 11 на 12 августа прошлого года в одном из караоке-баров областного центра двое местных жителей по предварительному сговору нанесли побои заместителю директора и бармену заведения», — заявили в полиции.

По делу о хулиганстве и побоях задержаны 32-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, и его 26-летний знакомый.

По версии следователей, причиной конфликта стал отказ пускать мужчин в заведение в спортивной одежде.

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