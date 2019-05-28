В Чувашии завели дело по факту нападения на санитара скорой помощи

Следователи завели уголовное дело по факту нападения на санитара скорой помощи в Новочебоксарске, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, вечером 16 мая бригада скорой помощи приехала по вызову.

Вскоре после прибытия медиков по указанному адресу неизвестный молодой человек подошёл к вышедшему из автомобиля санитару, несколько раз ударил его и скрылся.

Отмечается, что по факту ЧП заведено уголовное дело по статье 116 УК России («Побои, совершённые из хулиганских побуждений»).

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в Чувашии организовали проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи.