В Чувашии завели дело по факту нападения на санитара скорой помощи

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Следователи завели уголовное дело по факту нападения на санитара скорой помощи в Новочебоксарске, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Чувашии завели дело по факту нападения на санитара скорой помощи
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По имеющимся данным, вечером 16 мая бригада скорой помощи приехала по вызову.

Вскоре после прибытия медиков по указанному адресу неизвестный молодой человек подошёл к вышедшему из автомобиля санитару, несколько раз ударил его и скрылся.

Отмечается, что по факту ЧП заведено уголовное дело по статье 116 УК России («Побои, совершённые из хулиганских побуждений»).

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в Чувашии организовали проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи.

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