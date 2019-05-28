В Чувашии завели дело по факту нападения на санитара скорой помощи
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- РИА Новости
По имеющимся данным, вечером 16 мая бригада скорой помощи приехала по вызову.
Вскоре после прибытия медиков по указанному адресу неизвестный молодой человек подошёл к вышедшему из автомобиля санитару, несколько раз ударил его и скрылся.
Отмечается, что по факту ЧП заведено уголовное дело по статье 116 УК России («Побои, совершённые из хулиганских побуждений»).
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в Чувашии организовали проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи.