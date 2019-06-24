В Свердловской области проводят проверку по факту гибели ребёнка

В Свердловской области организовали проверку по факту гибели ребёнка, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, мальчик утонул в бассейне на частной территории в селе Большебрусянском.

«Проверка по этому происшествию проводится следственным отделом по городу Заречный. Признаков криминальной смерти у ребёнка не установлено», — заявил старший помощник главы СУ СК России по региону Александр Шульга.

Он добавил, что проверка продолжается.

Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке.