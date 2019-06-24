Mazda отзывает в России более 900 автомобилей

Mazda отзывает в России 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, которые были реализованы c апреля 2013 года по август 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности», — говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Отмечается, что в худшем случае это может привести к остановке двигателя.

В мае сообщалось, что ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает в России 14 тыс. 576 автомобилей марки Ford Explorer.