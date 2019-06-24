В «Роскачестве» рассказали, как защитить машину от угона
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Как отмечается, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.
Также специалисты советуют приобрести противоугонную «метку» — небольшой брелок с электронным устройством, которое принимает и передаёт сигналы в некотором диапазоне частот.
Не помешают и средства защиты на основе пин-кодов. На автомобиль программируются штатные кнопки, и только владелец знает, какие нужно нажать, чтобы активировать зажигание.
Кроме этого, угонщикам может помешать замок на рулевое колесо, мультилок на коробку передач, спутниковая сигнализация и невидимая защита.
Ранее сообщалось, что число угонов автомобилей в Москве сократилось втрое благодаря камерам видеофиксации.