В «Роскачестве» рассказали, как защитить машину от угона

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации, как уберечь машину от хай-тек-взлома и угона. Одним из наиболее эффективных способов названо нанесение на автомобиль аэрографии и наклеек.

Как отмечается, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.

Также специалисты советуют приобрести противоугонную «метку» — небольшой брелок с электронным устройством, которое принимает и передаёт сигналы в некотором диапазоне частот.

Не помешают и средства защиты на основе пин-кодов. На автомобиль программируются штатные кнопки, и только владелец знает, какие нужно нажать, чтобы активировать зажигание.

Кроме этого, угонщикам может помешать замок на рулевое колесо, мультилок на коробку передач, спутниковая сигнализация и невидимая защита.

Ранее сообщалось, что число угонов автомобилей в Москве сократилось втрое благодаря камерам видеофиксации.