В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

#ИТС на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Оч. полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше. — ЦОДД (@gucodd) 15 июня 2019 г.

«ИТС (интеллектуальная транспортная система. — RT) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер... Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности: угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», — говорится в тексте.

Ранее газета «Известия» передавала, что Межправительственная рабочая группа НТИ Автонет в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по обнаружению автомобилей, владельцы которых лишены прав.