В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

Короткая ссылка
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

 Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

«ИТС (интеллектуальная транспортная система. — RT) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер... Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности: угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», — говорится в тексте.

Ранее газета «Известия» передавала, что Межправительственная рабочая группа НТИ Автонет в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по обнаружению автомобилей, владельцы которых лишены прав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить