В Крыму объявили штормовое предупреждение на 24 июня
«В ближайшие 2—3 часа и до конца суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20—25 м/с», — указывается в сообщении.
Сотрудники ведомства порекомендовали жителям региона избегать нахождения вблизи шатких конструкций, деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов.
Ранее в МЧС предупредили, что 23—24 июня в некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до +42 °С.
Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала об универсальном напитке в жару.