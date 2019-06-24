В Крыму объявили штормовое предупреждение на 24 июня

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В Республике Крым объявили штормовое предупреждение на 24 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие 2—3 часа и до конца суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20—25 м/с», — указывается в сообщении.

Сотрудники ведомства порекомендовали жителям региона избегать нахождения вблизи шатких конструкций, деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов.

Ранее в МЧС предупредили, что 23—24 июня в некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до +42 °С.

Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала об универсальном напитке в жару.

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