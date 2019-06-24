Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Минобороны России приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

«Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на снабжение», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, поставка машин запланирована на 2022 год. В марте новейший ЗРК «Сосна» успешно прошёл испытания. Директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев отметил, что ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения, живучестью на поле боя. Система была представлена на форуме «Армия-2018».