Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
«Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на снабжение», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, поставка машин запланирована на 2022 год.
В марте новейший ЗРК «Сосна» успешно прошёл испытания. Директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев отметил, что ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения, живучестью на поле боя.
Система была представлена на форуме «Армия-2018».