СМИ: В России число бюджетных мест в вузах сократится на 17% за пять лет

Число бюджетных мест в российских вузах к 2024 году сократится на 17% по сравнению с текущим годом, а абитуриентов станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Из доклада следует, что количество бюджетных мест в 2020 году сократится на 2% по сравнению с уровнем этого года. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тыс. мест.

Как пишет издание, к 2024 году шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест. Как добавили в ведомстве, всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры