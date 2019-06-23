Песков: в графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Песков: в графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«В графике нет», — сказал он.

Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28—29 июня 2019 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что встреча Зеленского и Путина состоится в будущем.

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