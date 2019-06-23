В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве

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В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве
  • РИА Новости

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1800 человек», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.

Голунова задержали в Москве 6 июня. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами.

Позднее уголовное преследование в отношении журналиста прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу Голунова.

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