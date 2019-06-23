В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве
- РИА Новости
«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1800 человек», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.
Голунова задержали в Москве 6 июня. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами.
Позднее уголовное преследование в отношении журналиста прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу Голунова.