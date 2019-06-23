Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
- Reuters
«Он пользуется интернетом. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Он отметил, что Путин «также воспринимает новые форматы».
«Пусть он и не живёт в интернете, как живёт наше поколение 25 минус», — подчеркнул Песков, добавив, что президент понимает, что с молодым поколением тоже надо говорить.
Также Песков рассказал, что Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности.