Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.

«Он пользуется интернетом. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что Путин «также воспринимает новые форматы».

«Пусть он и не живёт в интернете, как живёт наше поколение 25 минус», — подчеркнул Песков, добавив, что президент понимает, что с молодым поколением тоже надо говорить.

Также Песков рассказал, что Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности.