Песков рассказал о реакции Путина на вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский лидер Владимир Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности.

«Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится, это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет: «Как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — приводит его слова РИА Новости.

Песков добавил, что перед началом прямой линии в Кремле пытаются составить наиболее актуальный список тем, интересующих российских граждан. По этим темам администрация президента направляет запросы в соответствующие ведомства, министерства и госкомпании.

Также он отметил, что работа по итогам прямой линии продолжается в течение года.

Ранее на прямую линию с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов.