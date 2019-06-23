Песков рассказал о реакции Путина на вопросы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский лидер Владимир Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности.
Песков рассказал о реакции Путина на вопросы
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится, это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет: «Как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — приводит его слова РИА Новости.

Песков добавил, что перед началом прямой линии в Кремле пытаются составить наиболее актуальный список тем, интересующих российских граждан. По этим темам администрация президента направляет запросы в соответствующие ведомства, министерства и госкомпании. 

Также он отметил, что работа по итогам прямой линии продолжается в течение года.

Ранее на прямую линию с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов.

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