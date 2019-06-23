Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для президента России Владимира Путина.
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
  • РИА Новости

«По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, которого стыдится.

Он сообщил, что это произошло в начале 2000-х. Президент рассказал, что он направлялся к машине, когда «вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста» и «что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени» и передала ему записку.

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.

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