В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
- РИА Новости
«Пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой», — заявили в ведомстве.
По словам представителя министерства, у пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.
Ранее в ДТП с автобусом в Дагестане погибли два человека.
В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.