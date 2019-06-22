В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

«Пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой», — заявили в ведомстве.

По словам представителя министерства, у пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.

Ранее в ДТП с автобусом в Дагестане погибли два человека.

В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.