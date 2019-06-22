В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

Короткая ссылка
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«Пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой», — заявили в ведомстве.

По словам представителя министерства, у пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.

Ранее в ДТП с автобусом в Дагестане погибли два человека.

В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить