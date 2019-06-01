Число погибших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до двух

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Дагестане погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба МВД Дагестана.

«Водитель автобуса был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, спасти ему жизнь не удалось, число погибших увеличилось до двух человек», — указано в сообщении ведомства в Instagram.

Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что в результате столкновения автобуса и автомобиля один человек погиб и пятеро пострадали.

Авария произошла на 217-м км ФАД в Тарумовском районе республики в местности Артезиан.

Также URA.RU передавало, что в результате столкновения двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.