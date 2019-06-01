Число погибших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до двух

Короткая ссылка
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Дагестане погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба МВД Дагестана.

«Водитель автобуса был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, спасти ему жизнь не удалось, число погибших увеличилось до двух человек», — указано в сообщении ведомства в Instagram.

Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что в результате столкновения автобуса и автомобиля один человек погиб и пятеро пострадали.

Авария произошла на 217-м км ФАД в Тарумовском районе республики в местности Артезиан.

Также URA.RU передавало, что в результате столкновения двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить