В Подмосковье локализовали природный пожар
- РИА Новости
Об этом МЧС России сообщает на своей странице в Twitter.
«Природный пожар в Московской области в Луховицком районе локализован. Организовано взаимодействие с Министерством обороны. Работы по тушению пожара проводятся со строгим соблюдением требований безопасности», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчёркивают, что в настоящий момент угрозы населённому пункту нет и превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что общая площадь природных пожаров на севере Камчатки превысила 11 тыс. га.
13 июня издание RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО писало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.