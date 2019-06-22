В Подмосковье локализовали природный пожар

Короткая ссылка
В Луховицком районе Московской области локализовали природный пожар.
В Подмосковье локализовали природный пожар
  • РИА Новости

Об этом МЧС России сообщает на своей странице в Twitter.

«Природный пожар в Московской области в Луховицком районе локализован. Организовано взаимодействие с Министерством обороны. Работы по тушению пожара проводятся со строгим соблюдением требований безопасности», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчёркивают, что в настоящий момент угрозы населённому пункту нет и превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что общая площадь природных пожаров на севере Камчатки превысила 11 тыс. га. 

13 июня издание RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО писало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить