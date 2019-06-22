В Подмосковье локализовали природный пожар

В Луховицком районе Московской области локализовали природный пожар.

Об этом МЧС России сообщает на своей странице в Twitter.

«Природный пожар в Московской области в Луховицком районе локализован. Организовано взаимодействие с Министерством обороны. Работы по тушению пожара проводятся со строгим соблюдением требований безопасности», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчёркивают, что в настоящий момент угрозы населённому пункту нет и превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что общая площадь природных пожаров на севере Камчатки превысила 11 тыс. га.

13 июня издание RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО писало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.