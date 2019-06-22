Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что СК по Москве расследует уголовные дела по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД по столичному району Щукино в отношении Михеенко и Евгеньева. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

В сообщении говорится, что Михеенко и Евгеньева в 2017 году осудили по ст. 228 УК России.

«В связи с обращением к главе Следственного комитета председателя Союза журналистов России, Александр Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ по Москве тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц», — заявили в СК.

Ранее RT сообщал, что ивановский журналист Андрей Евгеньев был задержан в столице осенью 2016 года, в его рюкзаке обнаружили пакетики со спайсами. Евгеньев заявил, что наркотики ему подбросили. Также он сообщил, что в участке ОМВД его били и унижали. Юристы, коллеги и родственники журналиста указывают на многочисленные нестыковки в деле.