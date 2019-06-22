Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова
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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что СК по Москве расследует уголовные дела по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД по столичному району Щукино в отношении Михеенко и Евгеньева. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).
В сообщении говорится, что Михеенко и Евгеньева в 2017 году осудили по ст. 228 УК России.
«В связи с обращением к главе Следственного комитета председателя Союза журналистов России, Александр Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ по Москве тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц», — заявили в СК.
Ранее RT сообщал, что ивановский журналист Андрей Евгеньев был задержан в столице осенью 2016 года, в его рюкзаке обнаружили пакетики со спайсами. Евгеньев заявил, что наркотики ему подбросили. Также он сообщил, что в участке ОМВД его били и унижали. Юристы, коллеги и родственники журналиста указывают на многочисленные нестыковки в деле.