В Москве проверят все аттракционы после ЧП в «Сокольниках»

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В Москве в связи с падением трёх детей с аттракциона в парке «Сокольники» будет проведена внеплановая проверка всех действующих аттракционов. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
В Москве проверят все аттракционы после ЧП в «Сокольниках»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Соответствующее поручение дано Объединению административных технических инспекций совместно со службами департамента культуры. 

Отмечается, что в течение двух суток будет проведена внеплановая проверка всех московских аттракционов.

В пресс-службе добавили, что будут проверены техническое состояние аттракционов и организационно-разрешительная документация.

Ранее СК возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве.

Как уточнил Пятый канал, дети упали с аттракциона «Колобок».

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