В Москве проверят все аттракционы после ЧП в «Сокольниках»
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Соответствующее поручение дано Объединению административных технических инспекций совместно со службами департамента культуры.
Отмечается, что в течение двух суток будет проведена внеплановая проверка всех московских аттракционов.
В пресс-службе добавили, что будут проверены техническое состояние аттракционов и организационно-разрешительная документация.
Ранее СК возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве.
Как уточнил Пятый канал, дети упали с аттракциона «Колобок».