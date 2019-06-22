В Москве проверят все аттракционы после ЧП в «Сокольниках»

В Москве в связи с падением трёх детей с аттракциона в парке «Сокольники» будет проведена внеплановая проверка всех действующих аттракционов. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

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Соответствующее поручение дано Объединению административных технических инспекций совместно со службами департамента культуры. Отмечается, что в течение двух суток будет проведена внеплановая проверка всех московских аттракционов. В пресс-службе добавили, что будут проверены техническое состояние аттракционов и организационно-разрешительная документация. Ранее СК возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве. Как уточнил Пятый канал, дети упали с аттракциона «Колобок».