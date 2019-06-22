СК возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения трёх детей с аттракциона в парке в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
СК возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Как уточняет Пятый канал, дети упали с аттракциона «Колобок» в парке Сокольники. Телеканал опубликовал видео с места ЧП.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело», — заявили в СК.

По данным ведомства, в одном из парков на востоке Москвы в результате поломки аттракциона кабинка с тремя детьми упала на землю. Дети получили различные травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи осматривают место ЧП и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее kp.ru передавало, что в Самарской области проверят безопасность всех аттракционов.

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