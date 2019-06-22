СК возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве
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Как уточняет Пятый канал, дети упали с аттракциона «Колобок» в парке Сокольники. Телеканал опубликовал видео с места ЧП.
«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело», — заявили в СК.
По данным ведомства, в одном из парков на востоке Москвы в результате поломки аттракциона кабинка с тремя детьми упала на землю. Дети получили различные травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следователи осматривают место ЧП и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее kp.ru передавало, что в Самарской области проверят безопасность всех аттракционов.