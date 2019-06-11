В Самарской области проверят безопасность всех аттракционов

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В Самарской области планируют проверить обеспечение правил безопасности эксплуатации всех аттракционов, независимо от форм собственности. Об этом сообщает kp.ru.
В Самарской области проверят безопасность всех аттракционов
  • РИА Новости

«Кроме того, для технического персонала учреждений и работников парков будут проведены дополнительные инструктажи по профилактике детского травматизма», — заявили в департаменте информационной политики администрации губернатора.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с надувным батутом в Тольятти.

В феврале URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.

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