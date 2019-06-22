На станциях московского метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

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На станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за сильной жары, установившейся в столице, бесплатно раздают воду.
На станциях московского метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается в Twitter Мосметро.

«Сегодня в жару раздаём воду на станциях метро и МЦК», — говорится в тексте.

Бутылки с водой раздают в том числе на станциях «Волгоградский проспект», «Кузьминки», «Выхино», «Технопарк», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге».

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей города о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 22 июня.

По данным ведомства, воздух может прогреться до +33 °С.

Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала об универсальном напитке в жару.

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