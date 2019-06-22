На станциях московского метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

На станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за сильной жары, установившейся в столице, бесплатно раздают воду.

Об этом сообщается в Twitter Мосметро.

Сегодня в жару раздаём воду на станциях #мосметро и #МЦК. Метро: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Выхино» (7), «Измайловская» и «Кунцевская» (3), а также на «Технопарке» (2). — Мосметро (@MoscowMetro) 22 июня 2019 г.

«Сегодня в жару раздаём воду на станциях метро и МЦК», — говорится в тексте.

Бутылки с водой раздают в том числе на станциях «Волгоградский проспект», «Кузьминки», «Выхино», «Технопарк», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге».

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей города о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 22 июня.

По данным ведомства, воздух может прогреться до +33 °С.

Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала об универсальном напитке в жару.