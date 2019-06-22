На станциях московского метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары
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Об этом сообщается в Twitter Мосметро.
Сегодня в жару раздаём воду на станциях #мосметро и #МЦК. Метро: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Выхино» (7), «Измайловская» и «Кунцевская» (3), а также на «Технопарке» (2).— Мосметро (@MoscowMetro) 22 июня 2019 г.
«Сегодня в жару раздаём воду на станциях метро и МЦК», — говорится в тексте.
Бутылки с водой раздают в том числе на станциях «Волгоградский проспект», «Кузьминки», «Выхино», «Технопарк», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге».
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