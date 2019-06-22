В Ижевске провели акцию «Свеча памяти»

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В Ижевске состоялась акция «Свеча памяти», сообщает интернет-издание «Сусанин». Её провели 22 июня в 04:00 в сквере у Вечного огня.
В Ижевске провели акцию «Свеча памяти»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, на церемонию пришли ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, руководство города и региона.

Также памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, прошли в Симферополе, передаёт «Крыминформ».

«Война оставила глубокий след на крымской земле и в памяти крымчан. Города-герои Севастополь и Керчь, город воинской славы Феодосия стали символами стойкости и силы народного духа», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны прошла акция «Свеча памяти».

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